Sorgun Belediye Başkanı Ekinci\'den Açıklama: Tedavim Devam Ediyor

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, hakkında çıkan iddialarla ilgili yazılı basın açıklamasında bulundu.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada hakkında çıkan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Bir süredir vertigo şikayeti nedeniyle tedavi görmekteyim. Dün gece saatlerinde de rahatsızlığım dolayısıyla anlık bir denge kaybı yaşadım ve bu esnada mangalın üzerine düşerek ufak bir yaralanma geçirdim. Konu bazı mecralarda yanlış ve farklı şekilde yansıtılmıştır. Durumum ciddi değildir. Hastanede ayakta tedavi gördüm ve aynı gün taburcu edildim. Şu an sağlığım gayet yerindedir. Görevimin başındayım ve çalışmalarımıza aynı azimle devam etmekteyim. Vatandaşlarımızdan ricam, asılsız haberlere itibar etmemeleri ve resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT