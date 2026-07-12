İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve ülkemize yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen bin 652 sosyal medya hesabı hakkında gerekli hukuki ve idari işlemler tesis edilmiş, bu hesaplara yönelik erişim engeli kararları uygulanmıştır." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Engeli - Son Dakika
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