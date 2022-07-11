Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten AİHM'nin Kavala kararına tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten AİHM'nin Kavala kararına tepki

11.07.2022 13:30
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten AİHM'nin Kavala kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala kararının icrasına ilişkin yeni kararı hakkında "AİHM beklentilerimizi boşa çıkarmış, Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala kararının icrasına ilişkin yeni kararı hakkında "AİHM beklentilerimizi boşa çıkarmış, Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, AİHM'in Kavala kararının icrasına ilişkin aldığı karar hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Kararın icrası hususunun Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi tarafından AİHM'e havale edilmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı görüşlerinin 2 Şubat 2022'de yapılan açıklamayla kamuoyuna paylaşıldığını hatırlatan Sözcü Bilgiç, süreç boyunca AK ile iletişimin devam ettiğini hatırlattı.

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Adalet Bakanlığımız tarafından, adı geçenin yargı sürecindeki gelişmeler hakkında düzenli bilgi sunulmuş, ayrıca adı geçenin tutukluluğuyla ilgili olarak iç hukukta devam eden yargılama sonunda hüküm giydiği AİHM'e ve AK Bakanlar Komitesi'ne bildirilmişti. Ancak ne yazık ki, AİHM konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur. Bundan sonraki aşamada süreci takip edecek olan AK Bakanlar Komitesi'nin, daha önce sergilediği tarafgir ve seçici yaklaşımı bir yana bırakarak, sağduyuyla ve bazı çevrelerin siyasi gündem yaratma arayışlarına mahal vermeksizin hareket etmesini bekliyoruz."

(Huzeyfe Tarık Yaman/İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika... Dışişleri Bakanlığından AİHM'in Osman Kavala kararına tepki Son dakika... Dışişleri Bakanlığından AİHM'in Osman Kavala kararına tepki Aihm, Kavala Kararını Yarın Verecek. Aihm, Kavala Kararını Yarın Verecek.
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten AİHM'nin Kavala kararına tepki - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:49 TESK'ten Bağ-Kur emekli maaşlarına zam çağrısı: Emekli aylıkları düzenlenmeli, asgari ücretin altında kalmamalı
13:30 AİHM, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala serbest bırakmayan Türkiye'yi suçladı! Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM'e misilleme geldi
13:26 Sevilla Marcao'yu kaptı! Serbest kalma bedeli 50 milyon Euro...
13:21 Çin'de paralarını bankadan çekemeyen binlerce vatandaş bankaya baskın düzenledi! Güvenlik görevlileri protestoculara sert müdahalede bulundu
13:09 Bu da yeni moda! Müstehcen sitede çıplak fotoğraflarını satan güzel yayıncının kazancı dudak uçuklattı
12:51 Miçotakis, Bahçeli'nin paylaştığı haritaya tepki gösterdi: Bu ateşli bir rüya mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı?
12:42 Yüzündeki kaşıntı geçmiyordu! Doktorlar yaşlı adamın göz kapağında sinek lavrası buldu
12:14 Tekirdağ'da feci trafik kazası: Kamyonun çarptığı araçta bulunan baba ve ikizleri hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı
12:13 Gram altın 968 lira seviyesinden satılıyor! İşte çeyrek ve tam altın fiyatları...
12:10 Acun Süper Lig'i mesken tuttu! Doğukan Sinik resmen Hull City'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 14:08:34. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten AİHM'nin Kavala kararına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement