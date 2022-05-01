Sözcü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Kiev'de görüştü (2) - Son Dakika
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Sözcü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Kiev'de görüştü (2)

01.05.2022 05:17
Sözcü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Kiev'de görüştü (2)

KALIN: TÜRKİYE SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN GİRİŞİMLERİNE DEVAM EDECEKCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye savaşın sona ermesi için çok yönlü çaba ve girişimlerine devam edecek.

KALIN: TÜRKİYE SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN GİRİŞİMLERİNE DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye savaşın sona ermesi için çok yönlü çaba ve girişimlerine devam edecek. Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğü temelinde çözüm bulunması ve tüm tarafları kapsayan bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi imkansız değil" ifadelerini kaydetti.


Sözcü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Kiev'de görüştü (2)
Sözcü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Kiev'de görüştü (2)
Sözcü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Kiev'de görüştü (2)
Sözcü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Kiev'de görüştü (2)
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İbrahim Kalın, Twitter, Türkiye, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Sözcü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Kiev'de görüştü (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sözcü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Kiev'de görüştü (2) - Son Dakika
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