STSO 25. Meslek Grubu, Eğitim Sorunlarını Değerlendirdi

Politika

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 25. Meslek Grubu üyeleri, eğitim sektöründeki sorunları değerlendirmek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere iftar programında bir araya geldi.

STSO çok amaçlı salonda düzenlenen programa çok sayıda davetli katıldı. Programda Konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, " Odamız 25 Meslek Komitesi ile temsil edilmektedir. Meslek Komitelerimizi çok önemsiyoruz. Odamızın ilgili birimleri ve meslek komitelerimizin iş birliğinde, meclisimize ve yönetim kurulumuza iletilen tüm görüş ve problemlerin çözümü için gayretlerimiz devam ediyor. Bu görüş ve problem niteliğine göre; Bakanlıklar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmektedir. Üyelerimiz ve bizlerin sorun olarak gördüğü birçok konu, yapılan görüşmeler ve gerekli yazışmalar neticesinde çözüme kavuşmuştur" ifadelerini kullandı.

25. Meslek Komitesi Meclis Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Feridun Bozyiğit, eğitim camiasının sorunları ve taleplerine karşı sorumluluk bilinciyle çalışmalarının devam ettiğini belirterek, " Her zaman vurguladığımız birlik ve beraberlik kavramını bugün daha iyi yaşıyoruz. Düzenlemiş olduğumuz iftar programının beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Eğitim camiamızın temsilcilerine ve üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS