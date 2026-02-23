Suiçmez'den Trabzon Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suiçmez'den Trabzon Vurgusu

23.02.2026 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Sibel Suiçmez, Trabzon'un lokomotif şehir olması gerektiğini belirtti.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Trabzon, Türkiye'nin lokomotif şehri olmalıdır, vagonu değil. Mücadelemiz, bu şehrin sadece geçmişini övmek değil, geleceğini inşa etmek üzerine oturtulmalıdır." dedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yarın Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Trabzon halkının, o dönem, toprağından ve evinden uzak kaldığını ancak vatan sevgisinden asla kopmadığını belirten Suiçmez, 24 Şubat 1918 sabahı şanlı Türk ordusunun şehre girişiyle acı günlerin sona erdiğini ifade etti.

Trabzon'un, Milli Mücadele'nin ana karargahlarından biri olduğunu hatırlatan Suiçmez, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a 3 kere gittiğini hatırlattı.

Suiçmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her defasında bu şehre olan hayranlığını dile getirmiştir. Atatürk'ün '5 sene önce ilk defa Samsun'a ayak bastığım zaman bana kalp kuvveti veren vatandaşlarımızın ilk safında kahraman Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım' sözü bizim için bir şeref madalyası olarak göğsümüzde asılıdır. Atamızın vasiyetinin bir kısmını Trabzon Soğuksu'daki Tarihi Köşk'te yazması, Trabzon'un Cumhuriyet tarihindeki ağırlığının en somut kanıtlarından biridir. Onun bize emanet ettiği Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya yılmaz bir mücadele ile devam edeceğiz."

Trabzon'un hak ettiği konumda olmadığını savunan Suiçmez, "Trabzon, Türkiye'nin lokomotif şehri olmalıdır, vagonu değil. Mücadelemiz, bu şehrin sadece geçmişini övmek değil, geleceğini inşa etmek üzerine oturtulmalıdır. Trabzon'un yaylalarını ranta, denizini kirliliğe, esnafını sahipsizliğe terk etmeyeceğiz. Siyasetimiz, Trabzon'un sokağındaki vatandaşımızın derdiyle dertlenmek ve Ankara'da o derdin çözümünü sağlamak ve hesabını sormaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Trabzon, Son Dakika

Son Dakika Politika Suiçmez'den Trabzon Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:41:17. #7.11#
SON DAKİKA: Suiçmez'den Trabzon Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.