Süleyman Soylu hacca gitti

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gitti.
Soylu'nun Medine'de bulunduğu anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Süleyman Soylu'nun, Hz. Muhammed'in (s.a.v) kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevî'de Kur'an-ı Kerim okuduğu görülüyor.
Mescid-i Nebevî, Peygamber Efendimizin (s.a.v) inşa ettirdiği ikinci mescit olarak bilinir.
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