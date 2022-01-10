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Süleymanpaşa'da inşaat sektörünün sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika

Süleymanpaşa'da inşaat sektörünün sorunları masaya yatırıldı

10.01.2022 12:46
Süleymanpaşa'da inşaat sektörünün sorunları masaya yatırıldı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 'Gönül Belediyeciliği Sektör Buluşmaları İstişare Toplantıları' kapsamında ilçede faaliyet gösteren mimarlar, inşaat mühendisleri ve müteahhitlerle bir araya geldi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 'Gönül Belediyeciliği Sektör Buluşmaları İstişare Toplantıları' kapsamında ilçede faaliyet gösteren mimarlar, inşaat mühendisleri ve müteahhitlerle bir araya geldi.

İlçedeki yeni yapılaşmalar, imar düzenlemeleri, denetim faaliyetleri, 18. Madde uygulamaları ve yasal prosedürlere ilişkin sektör temsilcileri ile istişarede bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 2022 yılında gerçekleştirilmesi planlanan imar uygulamaları ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Yeni dönemde inşaat ruhsatı süreçlerinin daha da hızlandırılması için yapılması gerekenlerin de irdelendiği toplantıda Başkan Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen

hizmet, yatırım ve projelerin yanı sıra 2022 yılı içinde gerçekleştirilecek projelerle ilgili de bir sunum yaptı.

"Sektör temsilcilerimizle istişarede bulunduk"

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Başkan Yüksel, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz Gönül Belediyeciliği Sektör Buluşmaları programımızda şehrimizin mimarları, inşaat mühendisleri ve müteahhitleriyle bir araya geldik. Farklı meslek gruplarıyla istişarede bulunmak üzere gerçekleştirdiğimiz 2022 yılının ilk toplantısında sektör temsilcilerimizin sorunlarını ve taleplerini dinledik. Şehrimizdeki yeni yapılaşmalar, imar düzenlemeleri denetim faaliyetleri, 18 uygulamaları ve yasal prosedürlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, belediyemizle yürütülen iş ve işlemlerin etkin biçimde sürdürülmesi konusunda sektör temsilcilerimizle fikir alışverişinde bulunduk. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

DES Otel'de gerçekleştirilen toplantıda sektör temsilcilerinin sorun, talep ve beklentilerini de not eden Başkan Yüksel'e Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Şenol Karaküçük ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli de eşlik etti. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa'da inşaat sektörünün sorunları masaya yatırıldı
Süleymanpaşa'da inşaat sektörünün sorunları masaya yatırıldı
Süleymanpaşa'da inşaat sektörünün sorunları masaya yatırıldı

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Cüneyt Yüksel, Yatırım, İnşaat, imar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Süleymanpaşa'da inşaat sektörünün sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süleymanpaşa'da inşaat sektörünün sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika
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