Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun Mazbatasını Aldı - Son Dakika
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Politika

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun Mazbatasını Aldı

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun Mazbatasını Aldı

Sultangazi'de yeniden belediye başkanı seçilen Abdurrahman Dursun, mazbatasını aldı. Dursun, görev süresi boyunca her kesime eşit hizmet ulaştırmak için çaba göstereceğini belirtti.

05.04.2024 23:05  Güncelleme: 23:12
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Sultangazi'de yeniden belediye başkanı seçilen Abdurrahman Dursun, mazbatasını aldı.

5 yıllık görevini geride bırakan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 31 Mart Yerel Seçimlerinde bir kez daha belediye başkanı seçildi. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu'nda Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun için mazbata töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve meclis üyelerine mazbataları takdim edildi. Başkan Dursun'u ailesi de yalnız bırakmadı.

"Bir kez daha bu kutlu görevi devralmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz"

Törende konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bir kez daha bu kutlu görevi devralmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Sultangazimize hizmet etmek bizler için bir onurdur. Görevde olduğumuz süre boyunca her kesime eşit hizmet ulaştırmak için çabalayacağız. Sultangazi'yi Sultan Şehir hedefine ulaştıracağız. Komşularımızın desteğiyle başlattığımız hizmet yolculuğumuzu aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Daha önceki dönemde olduğu gibi söz verdiğimiz hizmetlerden çok daha fazlasını ilçemize kazandırmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Yeni dönemimiz tüm Sultangazimize hayırlı uğurlu olsun. Bizleri bu göreve layık gören komşularımıza bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun Mazbatasını Aldı - Son Dakika

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