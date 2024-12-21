Suriye geçici hükümeti, Beşar Esad rejimini deviren muhaliflerin üst düzey komutanı Murhaf Ebu Kasra'nın savunma bakanı olarak atandığını bildirdi.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçici hükümetin üyeleri yavaş yavaş belli oluyor. Suriye geçici hükümetinden yapılan açıklamada, Esad rejimini deviren muhaliflerin üst düzey komutanı Murhaf Ebu Kasra'nın savunma bakanı olarak atandığı bildirildi. Ebu Kasra'nın muhalif gruplar tarafından düzenlenen çok sayıda operasyona liderlik ettiği kaydedildi. - ŞAM
Son Dakika › Politika › Suriye Geçici Hükümeti'nde Yeni Atama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?