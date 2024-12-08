Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bu sabah itibarıyla Suriye yeni bir aşamaya ulaştı. Suriye halkı ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Bugün ümidimiz var. Suriye halkı bunu tek başına başaramaz. Uluslarası toplumu, Suriye halkını desteklemesi gerekiyor" dedi. - DOHA
Son Dakika › Politika › Suriye'nin Geleceği İçin Uluslararası Destek Çağrısı - Son Dakika
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