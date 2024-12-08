Suriye'nin Geleceği İçin Uluslararası Destek Çağrısı

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bu sabah itibarıyla Suriye yeni bir aşamaya ulaştı. Suriye halkı ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Bugün ümidimiz var. Suriye halkı bunu tek başına başaramaz. Uluslarası toplumu, Suriye halkını desteklemesi gerekiyor" dedi. - DOHA