Suriyeli Lider Yaptırımların Kaldırılmasını İstiyor - Son Dakika
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Politika

Suriyeli Lider Yaptırımların Kaldırılmasını İstiyor

Ahmet eş-Şara, yaptırımların eski Esad rejimini hedef aldığını ve artık kaldırılması gerektiğini belirtti.

19.12.2024 12:02
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Suriyeli muhalif lider Ahmet eş- Şara (Ebu Muhammed Culani), "Artık yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Çünkü bunlar eski rejimi (Esad'ı) hedef alıyordu. Mağdur ve zalim aynı şekilde muamele görmemeli" dedi.

Suriyeli muhalif lider Ahmet eş-Şara, BBC'ye verdiği röportajda, ülkenin savaştan yorgun düştüğünü ve ne komşularına ne de Batı'ya tehdit oluşturmadığını ifade etti. Esad döneminde Suriye'ye uygulanan yaptırımların artık kaldırılması gerektiğini belirten Eş-Şara, "Yaşananlardan sonra yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Çünkü bunlar eski rejimi hedef alıyordu. Mağdur ve zalim aynı şekilde muamele görmemeli" dedi. HTŞ'nin terör örgütü listesinden çıkarılması gerektiğini söyleyen Eş-Şara, sivilleri veya sivil bölgeleri hedef almadıklarını vurguladı. Eş-Şara, Suriye'yi Afganistan'a benzetmek istediği yönündeki iddiaları da yalanlayarak ülkelerin çok farklı olduğunu, farklı geleneklere sahip olduğunu ifade etti. Kadınların eğitim alması gerektiğine inandığını dile getiren muhalif lider, 2011'den beri muhaliflerin elinde bulunan Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'i işaret ederek, "İdlib'de 8 yıldan fazla bir süredir üniversitelerimiz var. Üniversitelerde kadınların oranı yüzde 60'ın üzerinde" şeklinde konuştu. Eş-Şara, "Anayasa yazmak için hukuk uzmanlarından oluşan bir Suriye komitesi kurulacak. Onlar karar verecek. Herhangi bir yönetici veya başkan yasaya uymak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

Eş-Şara, Beşar Esad rejimini deviren muhalif gruplara liderlik etmişti. - ŞAM

Kaynak: İHA

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