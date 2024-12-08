Suriyeliler Esad Rejiminin Düşüşünü Yozgat'ta Kutladı

Suriyeliler, Esad rejiminin düşüşünü şarkılarla kutladı
YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin düşüşünü kutladı.
Sorgun Şakir Efendi Meydanı'nda toplanan Suriyeliler, ellerindeki Türk ve Suriye bayraklarıyla şarkılar söyledi, kutlama yaptı.
Meydanda toplanan kalabalık Türk halkına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken aynı zamanda en kısa zamanda ülkelerine döneceklerini söylediler.
Tekbir getirerek sevinç gösterisi yapan Suriyeliler zafer işareti yaptı, yöresel müzikleri eşliğinde dans etti. Emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde kutlamalarını yapan kalabalık, olaysız biçimde dağıldı.
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