Şanlıurfa'da bulunan Suriyeliler, Beşşar Esad rejiminin çöküşünü coşku ile kutluyor.
Suriye'de 61 yıllık Beşar Esad rejiminin çökmesinin ardından Türkiye'nin birçok ilinde bulunan Suriyeliler kutlama yapmaya başladı. Şanlıurfa'da da bulunan Suriyeliler, araçlarıyla yollarda kovboy oluşturdu, meydanlarda toplanarak kutlama yaptı. Kutlamalar sürüyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika › Politika › Suriyeliler Şanlıurfa'da Esad Rejimini Kutladı - Son Dakika
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