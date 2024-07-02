Suriyelilere Vergi Muafiyeti İddiası Doğru Değil - Son Dakika
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Politika

Suriyelilere Vergi Muafiyeti İddiası Doğru Değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bir televizyon programında öne sürülen, Suriyelilere vergi muafiyeti olduğu ve KDV ile Emlak Vergisi vermediklerine ilişkin iddianın doğru olmadığını bildirdi. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/emlak vergisi vermiyorlar' iddiasının doğru olmadığı ifade edildi. Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur. İlgili birimler tarafından vergi denetiminin düzenli olarak yapıldığı vurgulandı ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

02.07.2024 21:50
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bir televizyon programında öne sürülen, Suriyelilere vergi muafiyeti olduğu ve KDV ile Emlak Vergisi vermediklerine ilişkin iddianın doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "bir televizyon programında ortaya atılan, 'Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/emlak vergisi vermiyorlar' iddiasının doğru olmadığı" ifade edildi.

" Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur" bilgisi verilen paylaşımda, ilgili birimler tarafından vergi denetiminin düzenli olarak yapıldığı vurgulandı ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Sosyal Medya, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Suriyelilere Vergi Muafiyeti İddiası Doğru Değil - Son Dakika

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