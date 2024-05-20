Suudi Arabistan Veliaht Prensi Japonya ziyaretini erteledi

Politika

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bugün yapılması planlanan Japonya ziyaretini Kral Selman bin Abdulaziz El Suud'a akciğer iltihabı teşhisi konmasının ardından erteledi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud'un akciğerinde iltihap tespit edilmesinin ardından tedavisi sürüyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise bugün gerçekleştirmeyi planladığı Japonya ziyaretini erteledi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi yaptığı açıklamada, Veliaht Prens Selman'ın ziyaretini Kral'ın sağlık sorunu nedeniyle ertelediğini aktardı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın Japonya temasları çerçevesinde, Japonya İmparatoru Naruhito ile Başbakan Fumio Kishida ile bir araya gelmesi planlanıyordu.

Suudi Arabistan'ın 88 yaşındaki Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, dün "yüksek ateş ve eklem ağrısı" şikayetleri sonrası Cidde kentindeki Al Salam Sarayı'nda bulunan kraliyet kliniğinde tedavi altına alınmış, yapılan testlerde akciğerinde iltihap olduğunun tespit edildiği açıklanmıştı. - RİYAD