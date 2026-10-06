Suudi koalisyonu, Husilerin Hamis Muşayt'a fırlattığı füzenin engellendiğini açıkladı - Son Dakika
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Suudi koalisyonu, Husilerin Hamis Muşayt'a fırlattığı füzenin engellendiğini açıkladı

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin güneybatıdaki Hamis Muşayt şehrine doğru fırlattığı balistik füzenin engellendiğini açıkladı. Olaya ilişkin can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar bildirilmedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile mücadeleyi sürdüren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt şehrine doğru fırlattığı balistik füzenin engellendiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışma devam ediyor. Suudi öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt şehrine doğru balistik füze fırlattığının tespit edildiğini açıkladı. El-Maliki, hava savunma sistemlerinin müdahalesiyle füzenin engellendiğini bildirdi. Olaya ilişkin herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar bildirilmedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

Suudi Arabistan kaynakları, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud'un Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşmede, başta Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz olmak üzere bölgedeki denizcilik güzergahlarının güvenliği ve seyrüsefer serbestinin ilişkin başlıkların ele alındığı belirtildi. Tarafların çeşitli alanlardaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımları değerlendirdiği kaydedildi.

Kaynak: İHA
Suudi ArabistanPolitikaGüvenlikDünyaSon Dakika

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