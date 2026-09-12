Suudi Sivil Savunma, Hamis Muşayt ve Abha için 'potansiyel tehlike' uyarısı yayımladı - Son Dakika
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Suudi Sivil Savunma, Hamis Muşayt ve Abha için 'potansiyel tehlike' uyarısı yayımladı

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Suudi Arabistan Sivil Savunması, Asir bölgesindeki Hamis Muşayt ve Abha kentleri için 'potansiyel tehlike' uyarısı yayımlayarak halka güvenli bölgelere sığınma çağrısı yaptı. Uyarı, Husilerin Suudi hava saldırılarının cevapsız kalmayacağı açıklamasının ardından geldi; Sivil Savunma kısa süre sonra tehlike durumunun geçtiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Sivil Savunması, ülkenin Hamis Muşayt ve Abha kentleri için "potansiyel tehlike" uyarısı yayımlayarak halka güvenli bölgelere sığınma çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Sivil Savunması, ülkenin Asir bölgesindeki Hamis Muşayt ve Abha kentleri için "potansiyel tehlike" uyarısı yayımladı. Sivil Savunma'dan yapılan açıklamada, bölge halkına en yakın güvenli bölgeye sığınmaları ve tehlike geçene kadar burada kalmaları çağrısında bulunuldu. Sivil Savunma, uyarıların yayımlanmasından kısa bir süre sonra iki kentte de tehlike durumunun geçtiğini bildirdi.

Husiler: "Suudi saldırıları cevapsız kalmayacak"

Suudi Arabistan'ın iki kentinde yayımlanan uyarı, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan ordusunun Yemen'e yönelik hava saldırılarının "cevapsız kalmayacağı" yönündeki açıklamasının ardından geldi. Husilerin silahlı kanadı sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt ve Taif kentlerindeki hava üslerinden havalanan F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarının son 48 saatte Yemen'de 129 hava saldırısı düzenlediğini öne sürmüştü. Saree, söz konusu saldırıların "cevapsız kalmayacağını" belirtmişti.

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Suudi Sivil Savunma, Hamis Muşayt ve Abha için 'potansiyel tehlike' uyarısı yayımladı - Son Dakika

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