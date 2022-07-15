T04 Tüneli'nde hazırlıklar tamam - Son Dakika
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T04 Tüneli'nde hazırlıklar tamam

15.07.2022 21:32
T04 Tüneli'nde hazırlıklar tamam

Osmaneli-Bursa Yüksek Hızlı Tren Osmaneli-Yenişehir kesimi T04 Tüneli Ayna Birleşim Töreni için son hazırlıklar tamamlandı.

Osmaneli- Bursa Yüksek Hızlı Tren Osmaneli- Yenişehir kesimi T04 Tüneli Ayna Birleşim Töreni için son hazırlıklar tamamlandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinden geçmekte olan YHT hattının Osmaneli Yenişehir kesimi T04 Tüneli, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açılacak. Açılış öncesi sahada yapılan çalışmaları Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, T04 Tüneli bölgesine giderek son çalışmaları yerinde inceledi. İkili ardından inşaat yetkilisinden bilgiler aldı.

(Zuhal Ceyhan/İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika T04 Tüneli'nde hazırlıklar tamam - Son Dakika

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