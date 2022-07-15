Bilecik 'in Osmaneli ilçesinden geçmekte olan YHT hattının Osmaneli Yenişehir kesimi T04 Tüneli, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açılacak. Açılış öncesi sahada yapılan çalışmaları Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin , T04 Tüneli bölgesine giderek son çalışmaları yerinde inceledi. İkili ardından inşaat yetkilisinden bilgiler aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › T04 Tüneli'nde hazırlıklar tamam - Son Dakika

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