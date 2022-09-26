Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezası

26.09.2022 19:23
Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezası

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezası verilmesine oy birliği ile karar verdi.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezası verilmesine oy birliği ile karar verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 16 Mayıs'taki belediye meclis toplantısında el kaldıran AK Parti'li Hacer Çınar'a "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" sözleri ile karşılık vermişti. Özcan, tepki çeken bu sözleri sonrasında parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edilmişti. YDK, bugün Özcan hakkında karar vermek için toplandı. YDK, yaklaşık 7 saat süren toplantının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "CHP YDK 26 Eylül 2022 tarihinde yaptığı toplantısında Bolu ili Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezası verilmesine katılanların oy birliği ile kesin olarak karar vermiştir" denildi.


YORUMLAR
500
CHP Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı! Parti üyeliği askıya alındı CHP Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı! Parti üyeliği askıya alındı Fabrikada zehirlenen 3 işçi, son yolculuklarına uğurlandı Fabrikada zehirlenen 3 işçi, son yolculuklarına uğurlandı
Kaynak: DHA

Tanju Özcan, Cumhuriyet, Bolu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezası - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:19 Reha Muhtar şiddet uyguladığı öne sürülen çocuğunun velayetini kaybetti! Kızına yaklaşamayacak
19:18 Fenerbahçe lisans çıkarmamıştı! Filip Novak'a talip çıktı
18:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciden dar gelirlilere kadar milyonlarca vatandaşa verilecek destekleri tek tek duyurdu
18:19 CHP Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı! Parti üyeliği askıya alındı
18:13 Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'ın canlı yayında yaptıklarına tepki yağdı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçileri sevindirecek haber: Elektrik faturaları hasat elde edildikten sonra ödenebilecek
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fahrettin Altun'a canlı yayında dikkat çeken sözler: Ah keşke buraya koysaydınız
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye müjde! Yurtlarda kalan öğrencilerin beslenme yardımı 60 liraya yükseldi
17:30 Sosyal konut projesinin ilk temeli ne zaman atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
17:22 Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 19:30:44. #1.13#
SON DAKİKA: Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement