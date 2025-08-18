Tanju Özcan kumarhanede! İşte tartışma yaratan kareye ilk yorumu

Yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren ve CHP'nin en tartışmalı isimlerinden biri olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez Kıbrıs tatilinde bir kumarhanede çekilen fotoğrafıyla gündemde...
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran fotoğraf karesine bir paylaşımı alıntılayarak yanıt veren Özcan, "Çok salak bir paylaşım. Eşimle ve oğlumla tatildeyim. Mal bulmuş gibi atlama iblis. Arkadan fotoya da gerek yok, yüzlerce kişiyle foto çektirdim orada" ifadelerini kullandı.
