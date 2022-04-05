İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.
"Tansu Çiller siyasete dönüyormuş ne diyorsunuz?" sorusuna Meral Akşener, "Hayırlı olsun. Bilmiyorum ne diyebilirim. Ben bugüne kadar, siyasete, parti kuran, bizim partimizden ayrılanlar dahil, yeni parti kuran, hiç kimseye bugüne kadar incitecek bir söz etmedim. Hep hayırlı olsun dedim. Sayın Çiller'e de hayırlı olsun." dedi.
Candaş Tolga Işık'ın "'Tansu Hanım milletim beni özlemiş' diyor. Siz özlediniz mi onu?" sorusu üzerine Akşener, "Ben onu bilmiyorum. Siz genç nesil onu özlediniz mi?" yanıtını verdi.
Son Dakika › Politika › 'Tansu Çiller'i özlediniz mi?' sorusuna Akşener: Ben onu bilmiyorum, siz genç nesil onu özlediniz mi? - Son Dakika