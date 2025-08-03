Tarıkdaroğlu Pazaryolu\'nda Sosyal Hizmetleri İnceledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde sosyal hizmet çalışmalarını inceledi.

Tarıkdaroğlu, Pazaryolu Kaymakamı Fikri Badioğlu'nu makamında ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı İbrahim Şahin'i de makamında ziyaret eden Tarıkdaroğlu, daha sonra AK Parti Pazaryolu İlçe Başkanı Süleyman Karabektaş ve partililerle bir araya geldi.

Tarıkdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak milletimizin her ferdine ulaşmak, sosyal hizmetleri etkin ve erişilebilir kılmak amacıyla sahadayız. Erzurum'un ilçelerinde yürütülen hizmetleri yerinde görmek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dinlemek ve yerel yöneticilerimizle istişarelerde bulunmak bizim için büyük önem taşıyor. Pazaryolu'nda gördüğümüz ilgi ve çalışmalar umut verici. Bu süreçte emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum." dedi.