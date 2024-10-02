Tarım Ürünlerine Kahverengi Kokarca Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tarım Ürünlerine Kahverengi Kokarca Tehdidi

CHP'li Suiçmez, kahverengi kokarcasına karşı önlem alınmazsa tarımsal üretimde büyük kayıplar olacağını belirtti.

02.10.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarcaya ilişkin "Önlem alınmazsa önümüzdeki yıl daha büyük kayıplar olacak ve bunun sorumlusu da yetkililer olacak. Tarımsal üretim durmadan bu sorun çözülmeli." dedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Trabzon'un bazı ilçelerinde meydana gelen sel ve heyelan felaketinin "trajediye dönüştüğünü" söyledi.

Olay sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulunduğunu anlatan Suiçmez, "Yıllardır süren altyapı eksiklikleri ve yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmemesi bu tür felaketlerin önünü açmaktadır. İhmaller felaketin boyutlarını arttırmakta ve vatandaşları zor duruma düşürmektedir." diye konuştu. Daha önce meydana gelen bazı sel felaketlerini hatırlatan Suiçmez, yaşanan olaylardan ders çıkarılmasını umduklarını ancak aradan geçen süre içerisinde hiçbir şeyin değişmediğini ve vatandaşların risk altında yaşamaya devam ettiğini belirtti. Afetlere karşı önlem alınmasını isteyen Suiçmez, "Şehrin altyapısı güçlendirilmelidir. Vatandaşların tüm zararları giderilmelidir. Sorumluluklarınızı yerine getirin. Felaket yaşanmadan önce önlem alın, felaket olduktan sonra vatandaşların zararlarını derhal giderin." ifadelerini kullandı.

Karadeniz Bölgesi'nde tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarcaya da dikkati çeken Suiçmez, bu zararlının tarım alanlarını ve evleri istila ettiğini, uyarılarına rağmen yetkililerin harekete geçmediğini söyledi. Bu zararlıya karşı gereken önlemlerin alınmasını isteyen Suiçmez, şöyle konuştu:

"Kahverengi kokarcası üreticileri büyük zararlara uğratıyor. Bu ihmalkarlık gelecekte daha büyük kayıplara neden olacak. Önlem alınmadığı takdirde böcek popülasyonu artacak ve üretimin durma tehlikesi söz konusu olabilecek. Kahverengi kokarcasına karış en etkili mücadele ve çözüm olan kışlak mücadelesi etkin bir şekilde yapılmalı. Geciken her gün tarımsal üretim riskini arttırmaktadır. Önlem alınmazsa önümüzdeki yıl daha büyük kayıplar olacak ve bunun sorumlusu da yetkililer olacak. Tarımsal üretim durmadan bu sorun çözülmeli. Bu sorunu ne zaman çözeceksiniz? Halkımız bu sorunun cevabını beklemektedir."

Kaynak: AA

Milletvekili, Politika, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım Ürünlerine Kahverengi Kokarca Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 Lübnan’da cehennemi yaşayan İsrail’den bir tehdit daha: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 BMGK acil toplandı ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:28:38. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım Ürünlerine Kahverengi Kokarca Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement