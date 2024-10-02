Tarım Ürünlerine Kahverengi Kokarca Tehdidi

Politika

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarcaya ilişkin "Önlem alınmazsa önümüzdeki yıl daha büyük kayıplar olacak ve bunun sorumlusu da yetkililer olacak. Tarımsal üretim durmadan bu sorun çözülmeli." dedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Trabzon'un bazı ilçelerinde meydana gelen sel ve heyelan felaketinin "trajediye dönüştüğünü" söyledi.

Olay sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulunduğunu anlatan Suiçmez, "Yıllardır süren altyapı eksiklikleri ve yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmemesi bu tür felaketlerin önünü açmaktadır. İhmaller felaketin boyutlarını arttırmakta ve vatandaşları zor duruma düşürmektedir." diye konuştu. Daha önce meydana gelen bazı sel felaketlerini hatırlatan Suiçmez, yaşanan olaylardan ders çıkarılmasını umduklarını ancak aradan geçen süre içerisinde hiçbir şeyin değişmediğini ve vatandaşların risk altında yaşamaya devam ettiğini belirtti. Afetlere karşı önlem alınmasını isteyen Suiçmez, "Şehrin altyapısı güçlendirilmelidir. Vatandaşların tüm zararları giderilmelidir. Sorumluluklarınızı yerine getirin. Felaket yaşanmadan önce önlem alın, felaket olduktan sonra vatandaşların zararlarını derhal giderin." ifadelerini kullandı.

Karadeniz Bölgesi'nde tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarcaya da dikkati çeken Suiçmez, bu zararlının tarım alanlarını ve evleri istila ettiğini, uyarılarına rağmen yetkililerin harekete geçmediğini söyledi. Bu zararlıya karşı gereken önlemlerin alınmasını isteyen Suiçmez, şöyle konuştu:

"Kahverengi kokarcası üreticileri büyük zararlara uğratıyor. Bu ihmalkarlık gelecekte daha büyük kayıplara neden olacak. Önlem alınmadığı takdirde böcek popülasyonu artacak ve üretimin durma tehlikesi söz konusu olabilecek. Kahverengi kokarcasına karış en etkili mücadele ve çözüm olan kışlak mücadelesi etkin bir şekilde yapılmalı. Geciken her gün tarımsal üretim riskini arttırmaktadır. Önlem alınmazsa önümüzdeki yıl daha büyük kayıplar olacak ve bunun sorumlusu da yetkililer olacak. Tarımsal üretim durmadan bu sorun çözülmeli. Bu sorunu ne zaman çözeceksiniz? Halkımız bu sorunun cevabını beklemektedir."