Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'den muhalefete eleştiri Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'den muhalefete eleştiri Açıklaması

15.09.2022 16:11
Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'den muhalefete eleştiri Açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Gizligider, ziyarette yaptığı konuşmada, tarım sektöründe 6 ay öncesine göre daha farklı durumda olduklarını söyledi.

Yapmaları gereken birkaç şeyin daha olduğunu dile getiren Gizligider, muhalefete yönelik eleştirilerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Yüzde 90'ı yalan söylüyor. Çok net konuşuyorum, yalan söylüyorlar. Daha hafta sonu kendi şehrimde yaşadım. Sakarya zaten bomba. Daha bu ülkenin tarihini bilmiyorlar. 'Biz Cumhuriyeti kuran partiyiz' diyor, Sakarya Meydan Muharebesi'nin herhalde Sakarya Serdivan'da falan yapıldığını zannediyor bunlar. Bu kadar ülkenin tarihinden kopuklar. Şöyle bir taktikleri var; 'Yalan söyle, tekrar tekrar yalan söyle, bir daha söyle, mutlaka inanacaklar' diyor. Bunlar bu taktiği kullandı, kullanıyor. "

Ebubekir Gizligider, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen programda partililerle bir araya geldi.

Programın ardından Gizligider, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Ebubekir Gizligider, Kırıkkale, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'den muhalefete eleştiri Açıklaması - Son Dakika

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