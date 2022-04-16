Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bursa'da MHP İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2023 seçimlerinin çok kritik önemde olduğunu düşünüyorum. Cumhur İttifakı'nın kendi içindeki dayanışması, birlikteliği, beraberliği, kaynaşması çok önemli." dedi.

Bakan Kirişci, MHP İl Başkanlığını ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023'teki seçimlerin en kritik seçimler olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin kuruluşunun kendileri için önemli olduğunu ve birinci sırada yer aldığını ifade eden Kirişci, şöyle konuştu:

"İkinci sırada bir Mavi Vatan tanımlaması ve bir anda 780 bin kilometrekareyle sınırlı olmayan, bunlara mutlaka çevremizi kuşatan denizlerin de dahil edilmesi gerektiği hususu önemliydi. Üçüncü olarak da Rusya- Ukrayna Savaşı'nda, öncesinde almış olduğumuz pozisyon... Bunun bugün belki çok farkında olamayabiliriz ama eminim tarih bunu yazacak. Burada şayet biz bir futbol taraftarı mantığıyla bir takımı tutuyor, burada da bir ülkeyi tutuyor olsaydık bunun faturasını ödeyen iki ülkeden sonra en çok bedel ödeyen üçüncü ülke de biz olurduk."

Bu politikayla bu ihtimalin ortadan kalktığını vurgulayan Kirişçi, "Avrupa, ABD, NATO, Birleşmiş Milletler, herkes Türkiye'nin bu duruşunu takdir etmekte, bunu bir şekilde kabullenmiş durumdalar. Bu isabetli kararla birlikte Türkiye'nin bir maceraya sürüklenmediğini, sürüklenmesi arzu edilirken bu maceranın kenarına dahi yaklaşılmadığını Cenabıhakk'a hamd ederek ifade ediyorum." diye konuştu.

"2023 seçimleri çok kritik önemde"

Bakan Kirişci, Türkiye'nin sadece kendisi için karar veren, adımlar atan ve aksiyonlar alan bir ülke olmadığının altını çizdi.

Öğretim üyesi olarak bulunduğu dönemde Mescid-i Aksa ziyaretinde başından geçen anıyı anlatan Kirişci, şunları kaydetti:

"2023 seçimlerinin çok kritik önemde olduğunu düşünüyorum. Cumhur İttifakı'nın kendi içindeki dayanışması, birlikteliği, beraberliği, kaynaşması çok önemli. Her iki partimizin yetkililerinin bunun bilincinde hareket etmelerini hem arzu ederim hem de dilerim Cenabıhak'tan. Çünkü bu, ancak birliktelikle aşılabilecek durumda. O nedenle bu ziyaretten öncelikle kendim mutlu oldum."

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Muhammet Müfit Aydın, MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve partililer de ziyarette yer aldı.