Tarım ve Orman Bakanı Kırşehir\'de İncelemelerde Bulundu

Politika

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de incelemelerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iki farklı anlayışı seçmenin gördüğünü, Kırşehir'e çivi bile çakılmadığını söyleyerek, "Siz eminim 31 Mart'ta bu sonucun faturasını geçeceksiniz" dedi.

Bakan Yumaklı konuşmasında; "Gece-Gündüz demeden bu milletin, rahatını, huzurunu onlar için çalışmayı anlatan nedir diye düşündüğümüzde iki anlayış arasındaki farkı biz görmüş oluyoruz. Demek ki bir çivi bile çakılmamış. Siz eminim 31 Mart'ta bu sonucun faturasını geçeceksiniz" dedi.

Programda partililerine hitap eden AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ise, inandıklarını ve inandıkları için başardıklarını, Cumhur İttifakı'nın hizmet bayrağını Kırşehir Belediyesine asacaklarını ve AK Parti'nin gerçek belediyeciliği yeniden göstereceklerini söyledi. Konuşmaların ardından seçim bürosu açılışı dualarla yapıldı. Daha sonra Bakan Yumaklı, AK Parti ve ittifak ortağı MHP'yi ziyaret etti. - KIRŞEHİR