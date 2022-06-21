Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor

Turizm cenneti Marmaris'teki Bördübet Yedi Adalar mevkiinde saat 20.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın şiddetiyle hızla yayılan yangın için yüzlerce personel ve araç bölgeye sevk edildi.

"8 DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE EDİLDİ"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda saat 20.02'de başlayan yangına ilk müdahalenin 20.10'da yapıldığını bildirdi.

"TÜM KURUMLARIMIZ TEYAKKUZ HALİNDE"

Marmaris'teki gelişmeleri "Yangın Yönetim Merkezinden" takip ettiklerini belirten Kirişci, "Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor." ifadesini kullandı.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Şiddetli rüzgar ile büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Sık ormanlık alanda etkili olan yangına müdahalede bulunak üzere Denizli, Antalya ve İzmir'den çok sayıda takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

MSB: DESTEK İÇİN PERSONEL VE ARAÇLAR GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı da yangın için harekete geçti. MSB'den yapılan açıklamada "Deniz Kuvvetlerimize ait İHA tarafından Marmaris Yedi Adalar bölgesinde tespit edilen yangın hemen Orman Genel Müdürlüğüne bildirilmiş, Muğla Valiliğinin talebi üzerine yangın söndürme çalışmalarına destek için iş makinesi, yangın söndürme araçları ve personel görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.