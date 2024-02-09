Tarım ve Orman Bakanı: Yangınları Önceden Tespit Edebilmeliyiz - Son Dakika
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Politika

Tarım ve Orman Bakanı: Yangınları Önceden Tespit Edebilmeliyiz

Tarım ve Orman Bakanı: Yangınları Önceden Tespit Edebilmeliyiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, verimliliği ve teknolojiyi hayatın her alanında düşünmek gerektiğini belirterek, orman yangınlarına veya herhangi bir yangına sebep olabilecek unsurları öncesinde tespit edebilir hale gelmemiz gerektiğini söyledi. Bakan Yumaklı, Türkiye'de verimliliğin artmasına katkı sağlayan yerli teknoloji ürünlerinin sergilendiği bir fuarı ziyaret etti ve teknolojinin hayatın bundan sonraki dönemini şekillendirecek önemli bir unsur olduğunu vurguladı. Ayrıca suyun verimli kullanımıyla ilgili olarak da teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

09.02.2024 13:33
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, verimliliği ve teknolojiyi hayatın her alanında düşünmek gerektiğini söyleyerek, "Orman yangınlarına ya da herhangi bir yangına sebep olabilecek unsurları bu teknolojiyle öncesinde tespit edebilir hale gelmemiz gerekiyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ATO Congresium'da, Türkiye'de verimliliğin artmasına katkı sağlayan yerli teknoloji ürünlerin sergilendiği '6'ncı Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Alanda stantları gezip, ürünleri inceleyen Bakan Yumaklı, fuara gelen gençlerle de sohbet etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın standının önünde basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Yumaklı, verimlilik ve teknolojinin artık sadece teorik bir konu olmaktan çıkıp hayatın bundan sonraki dönemini şekillendirecek iki unsur olarak gündemde olduğunu belirtti. Bakan Yumaklı, açıklamasında, "Verimliliği ve teknolojiyi hayatın her alanında düşünmemiz gerekiyor. Teknoloji denilince sadece alet ya da ekipman teknolojisi anlaşılıyor, değil. Hayatımıza dokunan, bundan sonra hayatımızı etkileyecek konularda da dijital teknolojiyi geliştirmemiz gerekiyor. Bu teknolojilerde de üretimin verimliliğinin sağlanması gerekir. Örneğin iklim değişikliği sebebiyle kuraklığın hüküm sürdüğü ve süreceği yerler için bizler, tohum teknolojisini geliştirmemiz gerekir. ya da orman yangınlarında biz bugün bu teknolojiyi kullanıyoruz. Ancak orman yangınlarına ya da herhangi bir yangına sebep olabilecek unsurları, bu teknolojiyle, öncesinde tespit edebilir hale gelmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Suyun verimli kullanımıyla ilgili olarak da teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, bu teknolojilerin tamamını üretebilecek genç, yetenekli ve dinamik beyinlerinin, mühendislerinin olduğu Türkiye'nin, artık, 'örnek alan' değil 'örnek olan' bir ülke olma yolunda ciddi adımlar ve mesafeler katettiğini dile getirdi.

Kaynak: DHA

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