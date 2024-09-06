Tarımda Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Destekleme Modeli
Bakan Yumaklı, Ankara'da düzenlenen basın toplantısında 'Tarımda Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli' konusunu ele aldı. Yeni dönem tarım üretiminin etkin yönetilmesi ve destekleme stratejilerinin güncellenmesi üzerine bilgiler veren Bakan, tarım sektöründeki gelişmelerin sürdürülebilirliği ve verimliliği artırmayı hedeflediğini vurguladı.
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7.09.2024 06:57:58. #1.11#
SON DAKİKA: Tarımda Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Destekleme Modeli - Son Dakika
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