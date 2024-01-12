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Tarsus Belediye Başkanı CHP'den istifa ederek bağımsız aday oldu - Son Dakika
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Tarsus Belediye Başkanı CHP'den istifa ederek bağımsız aday oldu

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, CHP'den aday gösterilmeyince istifa ederek bağımsız aday olduğunu açıkladı. Bozdoğan, atamaların kabul edilemez olduğunu belirterek 'Bağımsız Tarsus Hareketi'ni başlattığını duyurdu.

Tarsus Belediye Başkanı CHP\'den istifa ederek bağımsız aday oldu
12.01.2024 - 10:54,  Güncelleme: 10:57
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MERSİN'de Tarsus Belediye Başkanı CHP'li Haluk Bozdoğan, 31 Mart'ta yeniden aday gösterilmeyince partisinden istifa edip, bağımsız aday olduğunu açıkladı.

CHP, 2019 yılında Tarsus Belediyesi'ni kazanan mevcut Başkanı Haluk Bozdoğan'ı yeniden aday göstermedi. Bozdağan'ın yerine Ali Boltaç, CHP'nin Tarsus Belediye Başkan adayı oldu. Aday gösterilmeyen Bozdoğan, partisi CHP'den istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyuran Bozdoğan, seçimlere bağımsız aday olarak girme kararı aldığını söyledi. 'Bağımsız Tarsus Hareketi'ni başlattığını duyuran Bozdoğan, "Değerli Tarsuslular, 2024 yılı Yerel Seçimleri itibariyle Tarsus'ta yapılan atama, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tarsus Belediye Başkan Adayını belirlemiştir. Bölge milletvekillerinin bazıları, bölgemize gönderilen ve mülakata tabii tutulduğumuz milletvekilleri, yapılan anketler ve CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile yaptığım bireysel görüşmeler neticesinde Tarsus'ta 25 yıl sonra 95 bin küsur rekor oyla, Tarsus'ta 50 binlerde bitirilen seçimleri taşıdığımız seviye ile kazandığımız Tarsus Belediyesi Başkan adaylığım ile ilgili bir problem bulunmadığı, anketlerde önde çıktığım tarafıma belirtilmiştir" dedi.

'MİLLETVEKİLİ EŞİNİ, DOSTUNU, DANIŞMANLARININ ENİŞTESİNİ ATADI'

Bozdoğan, Mersin'in kaderiyle oynandığını, bu şartlarda bir kişinin yaptığı atamaların kabul edilemeyeceğini belirtip, şunları kaydetti:

"Görülen o ki, İstanbul'da yaşayan ve Tarsus'la kütüğü dışında organik hiçbir bağı bulunmayan bir milletvekilinin eşini, dostunu, danışmanlarının eniştelerini Mersin'in ilçelerine atama cüreti gösterdiğini, partinin MYK ve PM organlarının üstünde reaksiyonlar göstererek CHP'yi tüm ülkeye rezil rüsva ettiği ve atamalarda halkın çıkarını değil, ikili ilişkilerini masaya koyduğu, diğer hiçbir bölge milletvekilinin fikrini almayarak tek adamcılık oynayıp Tarsus'un ve dolayısı ile Mersin'in kaderiyle oynadığı, bu şartlarda 1 kişinin yaptığı atamaların kabul edilemeyeceği gerçeklerine itiraz ederek, göz bebeğim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Çalışmalarımı 'Bağımsız Tarsus Hareketi' kampanyası altında sürdürüp, yerel seçimlere bağımsız aday olarak, halkın adayı olarak girme kararı almış bulunmaktayım. Tek adamın oyuncağı haline getirmeye çalıştığı ve küçük duruma düşürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 500 bin kişinin yaşadığı ilçemizdeki şaibeli atamaların itirazını 31 Mart akşamına kadar; bu rezilliği ise ömrümün sonuna kadar her yerde haykıracağımı bildiririm. Atatürk'ün partisinin, siyasi şovmenlerin Mersin'i oyuncakları haline dönüştürdükleri, çaycıdan belediye başkanına kadar her atamaya müdahil oldukları gerekçesi, bölgemizde Cumhuriyet Halk Partisi çatısında siyaset yapmamı imkansız hale getirmiştir."

Kaynak: DHA
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