Taşkın: "Devlet millet el ele Malatya\'yı ayağa kaldıracağız"

Politika

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, depremlerde ağır hasar alan Malatya'yı birlik beraberlik ruhu içerisinde devlet millet el ele vererek ayağa kaldıracaklarını söyledi.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, İnönü Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Esnaf ve vatandaşın AK Parti'ye güveninin tamam olduğunu kaydeden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, bu zor günlerin geride kalacağını ifade ederek, depremlerde ağır yara alan Malatya'yı birlik beraberlik ruhu içerisinde devlet millet el ele vererek ayağa kaldıracaklarını söyledi. Battalgazi de hayata geçirmeye planladıkları projelerini ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını da aktaran Taşkın, önceliklerinin depreminin enkazını kaldırmak olduğunu belirtti.

Yeni çarşı çalışmaları hakkında da bilgiler paylaşan Taşkın, altyapı çalışmaları kapsamında 12 bin fore kazık çalışması yapılan yeni çarşı da çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek, "Geçtiğimiz günlerde Malatya'ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki ile verimli görüşmeler yaptık. Bakanımız müjdeyi vererek inşaat süresini 5 ay öne çekti. Biraz daha sabır, inşallah yıl sonu 2025 yılı başında bütün kardeşlerimizi yeni çarşıda anahtarını çevirerek dükkanını açacaktır. Esnaf kardeşlerimizden biraz daha sabır diliyorum" dedi.

En büyük projelerinin deprem enkazını kaldırmak olduğunu belirten Taşkın, rutin belediyecilik hizmetlerini de aksatmayacaklarını söyledi. Malatya'da özellikle Akpınar Çarşı bölgesinin yapımına da büyük önem verdiklerini aktaran Taşkın, Battalgazi sınırlarında yer alan 24 rezerv alanında da yerinde dönüşümün yapılması için gayret içerisinde olduklarını söyledi. - MALATYA