Taşkın: "Mahallelerdeki toza, dumana son vereceğiz"

Politika

Battalgazi Belediyesi tarafından Şehitfevzi Mahallesi'nde gerçekleştirilen sıcak asfalt serimi çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Taşkın, "Bayram öncesinde buradaki tozu, toprağı önledik. İhtiyaç duyulan her yerde olacağız" dedi.

Battalgazi genelinde yol yapım çalışmalarına hız vererek ilçe sakinlerine konforlu bir ulaşım hizmeti sunan Battalgazi Belediyesi, Şehitfevzi Mahallesi TOKİ bölgesinde 4 kilometre uzunluğundaki sıcak asfalt serimi çalışmalarını bitirme noktasına geldi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Bayram öncesinde buradaki tozu, toprağı önledik. Hemşehrilerimizin yol konforunu artırmak için ihtiyaç duyulan her mahallede asfalt ve yol çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşım kalitesini artırmak amacıyla büyük bir gayret içerisinde olduklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Belediyemiz, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve daha konforlu ve modern bir altyapı oluşturmak adına asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yerinde incelemede bulunarak arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Çalışma arkadaşlarım bu güneşin altında mahallemize hizmeti ara vermeden devam ettiriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hem muhtarımızla, hem mesai arkadaşlarımızla kısa bir değerlendirme yaptık. İnşallah kısa sürede Şehitfevzi Mahallemizdeki asfalt çalışmasını bitirmiş olacağız. Bayram öncesinde buradaki toz, toprağı önlemiş olduk. Diğer taraftan Gelinciktepe'de çalışma başlattık. Ara vermeden, hızlı bir şekilde mahallelerimizdeki acil ihtiyacın olduğu yerlerde çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Diğer mahallelerimizde de bekleyen vatandaşlarımızın asfalt ihtiyacını kısa sürede karşılayacağız. Mahallelerdeki toza, dumana son vereceğiz. Bizler sürekli sahada olacağız. Mahallelerimizin, Battalgazi'mizin hizmetinde olacağız" ifadelerini kullandı.

"Mahallemizdeki mağduriyet giderildi"

Taleplerinin hızlı bir şekilde cevap bulduğunu ifade eden Şehitfevzi Mahalle Muhtarı Sami Cengil, "Öncesinde toz, topraktan geçemiyorduk. Mahallemizdeki bu mağduriyet giderilmiş oldu. Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine, başkanımıza hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Vatandaşlar rahat bir şekilde bayramlaşacak; bu yolu kullanacak artık. Bu konuda vatandaşlarımız adına da teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA