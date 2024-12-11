Tavas Belediye Başkanı Borcu 75 Milyondan 18 Milyona Düşürdü - Son Dakika
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Politika

Tavas Belediye Başkanı Borcu 75 Milyondan 18 Milyona Düşürdü

Tavas Belediye Başkanı Borcu 75 Milyondan 18 Milyona Düşürdü

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 8 ay içinde belediyenin borcunu 75 milyon liradan 18 milyon liraya düşürdüklerini açıkladı. Mali durumun şeffaflığı için mali tabloyu belediye girişine asacaklarını belirtti.

11.12.2024 09:55  Güncelleme: 09:57
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DENİZLİ (İHA) – Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, göreve geldiklerinde 75 milyon lira olan belediye borcunu 8 ay gibi kısa bir sürede 18 milyona düşürdüklerini belirtti.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas Belediyesinin finansa durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisi de bankası olan Başkan Kadir Tatık, göreve başladıktan sonra geride kalan 8 aylık dönemde önemli bir borcu erittiklerini belirtti.

Tavas Belediyesinin mali tablosunu belediye girişine asacakları pankartla vatandaşlara ilan edeceklerini kaydeden Başkan Tatık, "Göreve geldiğimizde, Tavas Belediyesini 61 milyon lira borçla devir aldık. 18 milyon TL'lik ana para faiziyle beraber yıllara sari 27 milyon TL'ye borcumuz kapanıyor. Görevi devir aldığımız tarihten sonra 5 Nisan'da borcumuz 61 milyon lira idi. 1 hafta sonra gelen faturalarla 75 milyona çıktı. Şu an da sadece 18 milyon lira bankalara borcumuz var. Bir sonraki aya devrettiğimiz 9 milyon TL'de kasamızda para var. İlk 8 ayda 227 milyon gelir, 206 milyon gider bütçesi oluştu. Cari fazla verdik. Bunları yaparken çalmadık. Başka bir şey yapmaya gerek yok. 8 ayda 20 kişi işe aldım. 2 kişiyi de içten çıkardım. Emekli olanlarla beraber 11 personel eksilmemiz oldu. İlerleyen günlerde mali tabloyu da belediye binamıza asarak vatandaşa duyuracağım" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tavas Belediye Başkanı Borcu 75 Milyondan 18 Milyona Düşürdü - Son Dakika

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