Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'tan Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika
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Politika

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'tan Kadir Gecesi Mesajı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık\'tan Kadir Gecesi Mesajı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Kadir Gecesi dolayısıyla yayınladığı mesajda, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, bu mübarek gecenin manevi arınma fırsatı sunduğunu belirtti.

26.03.2025 10:02  Güncelleme: 10:03
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DENİZLİ (İHA) – Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Kadir Gecesi mesajında; "Kadir Gecesi, bizlere manevi arınma fırsatı sunarken, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştirme imkanı da sağlar" dedi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, bu gece idrak edilecek olan Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Tatık, mesajında; "Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminde, bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'ne ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bu mübarek gece, duaların kabul edildiği, ilahi rahmetin ve mağfiretin yeryüzünü kuşattığı kutlu bir zaman dilimidir. Kadir Gecesi, bizlere manevi arınma fırsatı sunarken, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştirme imkanı da sağlar. Bu mübarek gecede, kırgınlıkları geride bırakmalı, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularımızı en güçlü şekilde yaşatmalıyız. Bu vesileyle, başta kıymetli hemşehrilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bu gecenin, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Yapacağımız duaların, edeceğimiz tövbelerin kabul olması dileğiyle, hayırlı kandiller" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'tan Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika

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