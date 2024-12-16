Tavas Belediyesi Eski Çöp Konteynerlerini Yeniliyor

Politika

Tavas Belediyesi, temizlik hizmetlerini daha etkin hale getirmek amacıyla Avdan Mahallesi'nde eskiyen çöp konteynerlerini yenileriyle değiştirdi.

Belediye Başkanı Kadir Tatık, mahallede ihtiyaç duyulan bölgeleri tespit ederek hızla harekete geçtiklerini belirtti. Çalışmalar kapsamında, kullanım ömrünü tamamlamış konteynerler kaldırılarak modern ve hijyenik yeni konteynerler yerleştirildi.

Başkan Kadir Tatık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Daha temiz ve düzenli bir çevre için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığını ve yaşam kalitesini ön planda tutarak ihtiyaçları hızla karşılıyoruz" dedi. Tatık, mahalle sakinlerinin taleplerini önemsediklerini ve bu tür hizmetlerin diğer mahallelerde de devam edeceğini vurguladı.

Avdan Mahallesi sakinleri, yapılan bu değişimden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, eski konteynerlerin kötü koku ve görüntü kirliliğine neden olduğunu dile getirdi. Yeni konteynerler sayesinde mahalledeki temizlik seviyesinin artacağını belirten vatandaşlar, belediyeye teşekkür etti. - DENİZLİ