Tavas Belediyesi'nden Sağlıklı Su ve Yenilenen Yol Projesi - Son Dakika
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Politika

Tavas Belediyesi'nden Sağlıklı Su ve Yenilenen Yol Projesi

Tavas Belediyesi\'nden Sağlıklı Su ve Yenilenen Yol Projesi
28.06.2025 09:04  Güncelleme: 09:07
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Tavas Belediyesi, asbestli içme suyu hattını yenileyerek vatandaşların sağlıklı su kullanmalarını sağlarken, Tavas Bağlar yolunda da kapsamlı altyapı ve üst yapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yeni yağmur suyu hattı ile su baskınları önlenmesi hedefleniyor.

Tavas Belediyesi vatandaşların sağlıklı su kullanmaları amacıyla asbestli içme suyu hattını ve güvenli ulaşım sağlamaları için üst yapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Tavas Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Tavas Bağlar yolunda alt yapı ve üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Vatandaşların sağlıklı su kullanmaları amacıyla içme suyu hattındaki 600 metrelik asbestli borular yenilendi. Bin 300 metrelik bozuk olan Tavas Bağlar yolu vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşım sağlamaları için yenilenerek çift yönlü modern yol yenilemesi yapılıyor ayrıca yoğun yağmur yağışı sonrası yolda oluşan su birikintisi ve su baskını olaylarının önlenmesi amacıyla da 800 metre uzunluğunda yeni bir yağmur suyu hattı döşendi.

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık; "Tavas Bağlar Yolu'nda, Denizli Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla yürütülen kapsamlı yol ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledik. 1300 metre uzunluğa ve 13 metre genişliğe sahip bu cadde, çift yönlü olarak modern standartlara uygun şekilde yenileniyor. Yol boyunca kurulacak yeni nesil aydınlatma sistemleri sayesinde bölge hem daha güvenli hem de daha estetik bir görünüme kavuşacak. Önceki dönemlerde yoğun yağışlarda altyapının yetersiz kalması nedeniyle bölgede zaman zaman su baskınları yaşanıyordu. Bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla 800 metre uzunluğunda yeni bir yağmur suyu hattı döşendi. Ayrıca halk sağlığı açısından büyük risk oluşturan 600 metrelik eski ve asbestli içme suyu hattı tamamen yenilendi. Böylece Yaka Mahallemize artık daha temiz, sağlıklı ve güvenli içme suyu ulaşıyor" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tavas Belediyesi'nden Sağlıklı Su ve Yenilenen Yol Projesi - Son Dakika

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