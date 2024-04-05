Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin göreve başladı - Son Dakika
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Politika

Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin göreve başladı

Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin göreve başladı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından mazbatasını alan Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, görevi önceki dönem Belediye Başkanı Mustafa Güler'den devraldı. Devir teslim törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

05.04.2024 17:12  Güncelleme: 17:18
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından mazbatasını alan Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, görevi önceki dönem Belediye Başkanı Mustafa Güler'den devraldı.

Tavşanlı Belediyesi'nde gerçekleştirilen devir teslim törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Belediye binası önünde toplanan vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Ali Kemal Derin'e öncelikle Başkan Güler tarafından çiçek takdim edildi.

Burada yapılan konuşmaların ardından, kurban kesildi ve başkanlık makamına geçilerek devir teslim gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, yaptığı açıklamada "Sen-ben yok, biz varız, Tavşanlı var" sloganının altını bir kez daha çizdi.

Başkan Derin, "Allah'a şükür kazasız, belasız ve sıkıntısız olarak bir seçim dönemini geride bıraktık. Bu dönemde söylediğimiz her sözün arkasındayız. Seçim sürecinde bile yakamızda rozetimiz yoktu. Çünkü biz partizan bir kampanya yürütmedik. Tüm Tavşanlı'yı kucaklamak arzusundaydık. Bunu da halkımız yapacağımız icraatlar ve çalışmalarla görecek. (Sen, ben demeden) halkımızın tüm kesimlerine yönelik hizmet üreteceğiz. Özellikle bu süreçte Yeniden Refah Partisi'ndeki dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca Rahmetli babam Milletvekili Ahmet Derin dolayısıyla üzerimde bazı emanet oyların olduğunu da biliyorum. Yüzümüzü kara çıkarmayacağız, çok çalışacağız ve çok işler güzel işler başaracağız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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