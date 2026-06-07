Tavşantepe'de Yeni Muhtar Seçimi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tavşantepe'de Yeni Muhtar Seçimi Yapıldı

Tavşantepe\'de Yeni Muhtar Seçimi Yapıldı
07.06.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Narin Güran cinayeti sonrası Salim Güran'ın muhtarlığı düştü, Tavşantepe'de ara seçim yapıldı.

Narin Güran cinayeti davasında aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının kesinleşmesinin ardından muhtarlığı düşürülen Salim Güran'dan boşalan muhtarlık için Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde yeni muhtarın seçilmesi için sandık kuruldu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan dönemin muhtarı Salim Güran, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Salim Güran'a verilen ceza, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından da onandı. Salim Güran'ın muhtarlık görevinin düşmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu kararı doğrultusunda Tavşantepe Mahallesi'nde ara muhtarlık seçimi yapılması kararlaştırıldı. 234 seçmenin bulunduğu mahallede, Salim Güran'ın yerine geçici olarak görevlendirilen birinci aza Murat Kaya, muhtarlık için tek aday olarak başvuruda bulundu. Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, 08.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'da sona erecek.

Oy kullanan vatandaşlardan İsmail Akgül, oyunu kullandığını ve yeni muhtara başarılar dilediğini söyledi.

Bir diğer mahalle sakini Ali İhsan Kaçar ise "Murat Kaya muhtarımıza hayırlı uğurlu olsun. Tek adaydı zaten. Biz de oyumuzu kullandık. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Narin Güran, 3. Sayfa, Politika, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika Tavşantepe'de Yeni Muhtar Seçimi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

15:51
TFF Başkanı, Yönetim kurulu ve denetleme kurulunun 01.06.2025-31.05.2026 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetleri ibra edildi
TFF Başkanı, Yönetim kurulu ve denetleme kurulunun 01.06.2025-31.05.2026 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetleri ibra edildi
15:34
Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya
Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya
15:32
Fenerbahçe’de tarihi seçim Daha önce böylesi görülmedi
Fenerbahçe'de tarihi seçim! Daha önce böylesi görülmedi
15:04
Açıkladığına bin pişman olacak Hakan Safi’ye Hakan Çalhanoğlu şoku
Açıkladığına bin pişman olacak! Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu şoku
14:17
Hangi aday önde Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor
Hangi aday önde? Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor
13:53
Ekim ayında Meclis’e sunulacak Yeni resmi tatil geliyor
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 15:54:43. #7.13#
SON DAKİKA: Tavşantepe'de Yeni Muhtar Seçimi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.