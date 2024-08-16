Tayland Parlamentosu'nda Yeni Başbakan Seçildi - Son Dakika
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Politika

Tayland Parlamentosu'nda Yeni Başbakan Seçildi

Tayland Parlamentosu'nda yapılan oylama sonucu iktidar partisi lideri Paetongtarn Shinawatra ülkenin yeni başbakanı seçildi. Shinawatra ailesinden gelen Paetongtarn, Tayland'ın en genç başbakanı unvanına sahip olacak.

16.08.2024 10:42
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Tayland Parlamentosu'nda bugün yapılan oylama sonucu iktidar partisi lideri Paetongtarn Shinawatra ülkenin yeni başbakanı seçildi.

Tayland Anayasa Mahkemesi'nin geçtiğimiz günlerde Başbakan Srettha Thavisin'i ani bir kararla görevden almasının ardından iktidar ve koalisyon partileri tarafından yeni aday olarak gösterilen 37 yaşındaki Paetongtarn Thavisin, bugün sabah saatlerinde Tayland Parlamentosu'nda yapılan oylama sonucunda başbakan olarak seçildi. Tayland'da uzun süredir devam eden siyasi çalkantılar ve başbakanlık krizinin sonunda ülkenin eski başbakanı Thaksin Shinawatra'nın kızı Paetongtarn Shinawatra ülkenin 31. başbakanı oldu.

Tayland siyasi tarihinde önemli bir yer tutan Shinawatra ailesinde, babası ve halasının ardından başbakanlık yapacak olan üçüncü kişi olan Paetongtarn, aynı zamanda Tayland'ın seçilmiş en genç başbakanı unvanına sahip olacak.

Paetongtarn Shinawatra kimdir?

Ülkesinde 'Ung-Ing' ismiyle bilinen popüler siyasetçi Paetongtarn Shinawatra, Tayland'ın eski başbakanlarından Thaksin Shinawatra'nın en küçük kızı ve yine bir başka eski Başbakan Yingluck Shinawatra'nın yeğeni. Tayland'ın en zengin ailelerinden biri olarak bilinen Shinawatra ailesinden gelen Paetongtarn, henüz genç yaşlarda babası Thaksin Shinawatra'ya seçim kampanyalarında eşlik etmiş ve babasının 2001-2006 yılları arasında 23. Tayland Başbakanı olarak görev yaptığı dönemde kamuoyu tarafından tanındı. Ülkede 2016 yılında gerçekleştirilen askeri darbe sonrası dönemin başbakanı olan babası ve halasının haklarındaki siyasi suçlamalar nedeniyle ülkeden ayrılmak zorunda kalmış olmasına rağmen aktif siyasete devam eden Peatongtarn Shinawatra, son olarak geçtiğimiz yıl iktidar partisi Pheu Thai'nin genel kurulunda parti lideri olarak seçildi.

21 Ağustos 1986 doğumlu Paetongtarn, yüksek öğretimini İngiltere'de tamamladı ve daha sonra ülkesine dönerek Shinawatra ailesinin şirketlerinde yöneticilik yaptı. - BANGKOK

Kaynak: İHA

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