Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te göreve başladı - Son Dakika
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Politika

Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te göreve başladı

Tayvan\'ın yeni lideri Lai Ching-te göreve başladı

Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te yemin ederek resmen göreve başladı. Lai, Çin'in askeri ve siyasi baskıyı artırması nedeniyle Tayvan'ın geleceğinin Tayvan halkı için olduğu kadar dünya için de önemli olduğunu vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tayvan'ın yeni liderini tebrik etti. Lai'nin ilk atamaları da yapıldı.

20.05.2024 15:45  Güncelleme: 15:59
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Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te yemin ederek resmen göreve başladı.

Tayvan'da 13 Ocak'ta yapılan genel seçimlerin galibi olan Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) adayı Lai Ching-te için yemin töreni düzenlendi. Tayvan'ı 8 yıl yöneten eski lider Tsai Ing-wen ve çok sayıda siyasetçinin katıldığı yemin törenin ardından 64 yaşındaki Lai, resmi olarak göreve başladı.

Törende konuşma yapan Lai, Çin'in askeri ve siyasi baskıyı artırması nedeniyle Tayvan'ın geleceğinin Tayvan halkı için olduğu kadar dünya için de önemli olduğunu söyledi. Lai, Çin'i Tayvan Boğazı'ndaki düşmanca eylemlerini durdurmaya ve bölgede devam eden barışın korunması çabalarına yardım etmeye çağırdı. Lai, "Karşılıklı fayda ve bir arada huzurlu bir yaşam için ortak hedeflerimiz olacaktır. Karar verdiğimiz gelecek sadece ulusumuzun geleceği değil, dünyanın geleceğidir. Sanırım hepimiz şunu biliyoruz, egemenliğimiz olduğu sürece bir ulusumuz var. Çin Cumhuriyeti (Tayvan) ve Çin Halk Cumhuriyeti birbirine bağımlı değildir. Hiç kimse iktidar karşılığında siyasi egemenlikten vazgeçme fikrini aklına getirmemeli" diye konuştu.

ABD'den tebrik

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tayvan'ın yeni lideri Lai'yı tebrik etti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yayınlanan yazılı mesajda Blinken, "Washington ve Taipei'nin ilişkileri derinleştirmesini ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı sürdürmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Sağlam ve dirençli demokratik sistemlerinin gücünü bir kez daha gösterdikleri için Tayvan halkını kutluyoruz" ifadesi kullanıldı.

Lai ilk atamalarını yaptı

Lai resmi olarak göreve başlamasının ardından Cho Jung-tai'yi başbakanlığa atadı. Lai'nin 4 yıl sürecek olan görev süresinde yardımcılığını ise Tayvan'ın eski ABD temsilcisi Hsiao Bi-khim yapacak.

Pekin'den tepki

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua yaptığı açıklamada, Lai'nin konuşmasındaki ifadelerin ayrılıkçılığı teşvik ettiğini belirterek, "Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik ayrılıkçı faaliyetlerin hiçbir şekline asla tolerans göstermeyeceğiz ve göz yummayacağız" dedi.

Tayvan genel seçimlerinde DPP adayı Lai Ching-te oyların yüzde 40'ını almış, ana muhalefetteki Çin Milliyetçi Partisi (KMT ) adayı Hou Yu-ih yüzde 33.4, eski Taipei Belediye Başkanı Ko Wen-je'nin lideri olduğu Tayvan Halk Partisi (TPP) ise yüzde 26.4 oy elde etmişti.

Pekin yönetimi Lai ve DPP'li siyasetçileri ayrılıkçılıkla suçlayarak bağımsızlık ilan etmeleri durumunda Tayvan'ı askeri müdahale ile tehdit ediyor. Tayvan yönetimi ise Çin'in Tayvan toprakları üzerinde hak iddia edemeyeceğini ve Tayvan'ın Çin'den gelecek silahlı bir saldırıya karşı kendisini korumaya hakkı olduğunu savunuyor. - TAİPEİ

Kaynak: İHA

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