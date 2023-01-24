"Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım" diyen AK Partili isim, olay yaratan sözleri sonrası suskunluğunu bozdu

Ak Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı överken "Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ VEKİL SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Programda sarf ettiği cümle nedeniyle aralarında birçok siyasinin de bulunduğu ismin tepkisiyle karşılaşan Yediyıldız kendisine yönelik eleştirilerin ardından sessizliğini bozdu.

"MENFAATİM İÇİN NE KİMSEYE YALVARIRIM NE DE BAŞKA ŞEYLER YAPARIM"

"Ben bu ifadeleri bir yerel televizyonda konuştum. Ve benim konuştuğum ifadeler, yerel ifadelerdir. Bizim yöremizde insanların rahatlıkla kullandığı ifadelerdir. Bu ifadenin arkasında herhangi birisine hakaret yoktur ve beni bilenler bilir; ben şimdiye kadar menfaatim için ne kimseye yalvarmışımdır, ne de başka türlü şeyler yapmışımdır" diyen Yediyıldız, Odatv'ye yaptığı açıklamada AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in kendisine yönelik "Haddini aşmıştır" eleştirilerine de yanıt verdi.

"BU HADDİ AŞMA VATANA, MİLLETE KARŞI FALAN DEĞİL"

Yediyıldız, "Herkes olaya kendi tarafından bakıyor. Beni tanıyanlar, 'sen menfaat için konuşmadın ama böyle konuşmamalıydın' diyen var. Erzurum Milletvekili İbrahim Bey 'haddini aşmıştır' dedi. 'Eyvallah' dedim. Ben belki haddimi aşmışımdır. Ama bu haddi aşma, vatana, millete karşı falan değil…" diye konuştu.