TBB'de kriz oluşturan 'mektup' gerginliği sonrasında Alemdar'dan sert eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBB'de kriz oluşturan 'mektup' gerginliği sonrasında Alemdar'dan sert eleştiri

TBB\'de kriz oluşturan \'mektup\' gerginliği sonrasında Alemdar\'dan sert eleştiri
02.05.2026 21:29  Güncelleme: 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerinde yaşanan ve arbedeye dönüşen 'mektup' gerginliğinin ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamusal bir statüsü olmayan ismin mesajını divanda okunması açık bir usul hatasıdır" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerinde yaşanan ve arbedeye dönüşen 'mektup' gerginliğinin ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamusal bir statüsü olmayan ismin mesajını divanda okunması açık bir usul hatasıdır" dedi.

TBB Meclisi; Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu Üyeleri ile Encümen Üyeleri seçimi yapılması için Ankara'da bir araya geldi. TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmasının ardından Divan'da konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İBB davası kapsamında tutuklu bulunan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan

Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istemesi üzerine, salonda tepkiler oluştu. Çavuşoğlu'nun mektubu okumaya başlamasıyla birlikte AK Partili belediye başkanlarıyla CHP'li belediye başkanları arasında tartışma yaşandı. Belediye başkanlarının tartışmaları kısa sürede fiziksel arbedeye dönüştü. Tepkilerin ardından salonda bulunan bir grup kürsüye yöneldi ve bunun üzerine fiziksel arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından Olağan Meclis Toplantısı'na bir süre ara verildi.

"Kamusal bir statüsü olmayan ismin mesajını divanda okunması açık bir usul hatasıdır"

Kamuoyunun gündemine oturan olaylı oturumun ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, konuya ilişkin sosyal medyasından açıklamada bulundu. Alemdar, "Türkiye Belediyeler Birliği, kamu yararına çalışan, her görüşten belediye başkanının üye olduğu bir çatı kuruluşudur. Bu yapının tarafsızlığı ve kurumsal itibarı hepimiz için esastır. Kamusal bir statüsü olmayan ismin mesajını divanda okunması açık bir usul hatasıdır. Kurumların teamüllerine ve ciddiyetine gölge düşüren bu tür uygulamalar kabul edilemez. Her zemini siyasi ikbal için istismar etmeye kalkmak, en başta kurumlara zarar verir. TBB bir partinin arka bahçesi değildir, olmaz. Bu tavır, yerel yönetimlerin birlik ruhunu yaralar. Tekrar soruyoruz, 'Bu yapılan doğru bir şey mi?" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBB'de kriz oluşturan 'mektup' gerginliği sonrasında Alemdar'dan sert eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza yapıp yakalanan motosiklet sürücüsü, kesilen cezayı duyunca polise sarılıp ağladı Kaza yapıp yakalanan motosiklet sürücüsü, kesilen cezayı duyunca polise sarılıp ağladı
Hasbi Dede’nin Tuana’ya attığı mesajlar ifşa oldu: Sana yazdığım duyulsun istemem Hasbi Dede'nin Tuana'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Sana yazdığım duyulsun istemem
Süleyman Soylu’dan Gülistan Doku açıklaması: Elinde bilgisi olan, belgesi olan, ortaya koymayan namerttir Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması: Elinde bilgisi olan, belgesi olan, ortaya koymayan namerttir
Almanya’da camiye çirkin saldırı: Hilale domuz başı yerleştirildi Almanya'da camiye çirkin saldırı: Hilale domuz başı yerleştirildi
İran dini lideri Mücteba Hamaney: Düşmanlar ekonomik alanda da umutsuzluğa düşmeli İran dini lideri Mücteba Hamaney: Düşmanlar ekonomik alanda da umutsuzluğa düşmeli
Anzer Yaylası’nda aç ayılar evleri harabeye çevirdi Anzer Yaylası'nda aç ayılar evleri harabeye çevirdi

21:10
Osimhen yere düşerken bile tarihe geçti
Osimhen yere düşerken bile tarihe geçti
20:48
İran’dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
İran’dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
20:22
Okan Kocuk’un Galatasaray’dan yediği gol tepki çekti
Okan Kocuk'un Galatasaray'dan yediği gol tepki çekti
20:07
Özkan Yalım, belediyenin halılarını sevgilisinin evine döşetmiş
Özkan Yalım, belediyenin halılarını sevgilisinin evine döşetmiş
19:07
Canlı anlatım: Samsun’da beşinci gol ve kırmızı kart geldi Galatasaray’a büyük şok
Canlı anlatım: Samsun'da beşinci gol ve kırmızı kart geldi! Galatasaray'a büyük şok
18:48
Burger King Tarabya şubesinde “Ayrımcılık“ iddiasına tepki yağdı
Burger King Tarabya şubesinde "Ayrımcılık" iddiasına tepki yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 21:59:27. #7.12#
SON DAKİKA: TBB'de kriz oluşturan 'mektup' gerginliği sonrasında Alemdar'dan sert eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.