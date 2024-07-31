TBMM 1 Ekim'e kadar tatile giriyor - Son Dakika
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Politika

TBMM 1 Ekim'e kadar tatile giriyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Ekim tarihine kadar tatile girmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Meclis, 30 Temmuz tarihinden başlamak üzere 1 Ekim günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girecek.

31.07.2024 00:44
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Ekim tarihine kadar tatile girmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan TBMM Kararı ile meclis 30 Temmuz tarihinden başlamak üzere 1 Ekim günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile gireceği açıklandı. Ayrıca kararda meclisin tatile girmesi hakkındaki kararın Genel Kurulun 27 Temmuz 2024 tarihli 110'uncu birleşiminde alındığı kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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