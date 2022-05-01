TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç: "1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan eden Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı oldu" - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç: "1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan eden Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı oldu"

01.05.2022 23:53
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç: "1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan eden Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı oldu"

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle işçilerimizin 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü kutluyorum. 1 Mayıs geçmiş yıllarda biliyorsunuz kanlı 1 Mayıs olarak hatırlanır. Artık dayanışma kardeşlik ve bayram olarak bundan sonra hep hatırlanacak. 1 Mayıs'ın Emek ve Dayanışma Bayramı olarak kutlanmasını da AK Parti iktidarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği önemli bir icraat. 1 Mayıs eskiden bayram değildi. Resmi tatil değildi ve bunu resmi tatil olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü olarak ilan eden de Recep Tayyip Erdoğan ve AK parti iktidarı oldu. Dolayısıyla hem Cumhurbaşkanımıza bu anlamda şükran borçluyuz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bütün işçilerimize emektarlarımıza sağlıklı bir çalışma hayatı diliyorum. Onların da hem 1 Mayıs'larını hem de Ramazan'ını kutluyorum "dedi. - BARTIN

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç: 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan eden Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı oldu
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç: 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan eden Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı oldu
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç: 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan eden Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı oldu
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç: 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan eden Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı oldu
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç: 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan eden Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı oldu
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç: 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan eden Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı oldu

YORUMLAR
500
(BERLİN)- Almanya'da 1 Mayıs kutlaması (BERLİN)- Almanya'da 1 Mayıs kutlaması Milletvekili Tunç; şehitlik ziyareti gerçekleştirdi Milletvekili Tunç; şehitlik ziyareti gerçekleştirdi

Adalet Komisyonu, Yılmaz Tunç, 1 Mayıs, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç: '1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan eden Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı oldu' - Son Dakika


Son Dakika
23:35 Sabri Sarıoğlu sahalara geri dönüyor! İşte gideceği yeni adres
23:31 Siyaset kulislerinde bomba etkisi yaratan iddia: Muhalefet, adayını en erken şubat-mart gibi açıklayacak
23:22 Vatandaşın kamerasına takıldılar! Yol ortasında durup dans eden çift viral oldu
23:20 Ümit Özdağ, Suriyeli aileyi ziyaret etti! Evde yaşanan diyalog dikkat çekti: Dönsek çok iyi olur, bizim toprağımız orada
23:18 Ülkemizde 1 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 12 kişi vefat etti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
23:16 Domenec Torrent'ten dikkat çeken Fatih Terim göndermesi!
22:36 Süper Lig'de tarihi skorlu maç! Çaykur Rizespor, geriden geldiği maçta Göztepe'ye tam 7 gol attı
22:34 Aslan'ın galibiyet serisi sona erdi! Galatasaray, Sivasspor engelini geçemeyerek 13. sıraya düştü
22:23 Sivasspor'un Yiğidosu akıllara durgunluk verdi! Muslera bu golü hayatı boyunca hatırlayacak
22:20 Anket sonuçları ortaya koydu! Erdoğan'ın en çok oyu beklediği muhalefet partisi Saadet oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 00:09:30. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç: "1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan eden Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement