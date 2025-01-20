TBMM Başkanı Kurtulmuş "20 Yanvar" şehitlerini andı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın bağımsızlığı için canlarını feda eden "20 Yanvar" şehitlerini rahmetle andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın bağımsızlığı için canlarını feda eden 20 Yanvar şehitlerini rahmetle anıyor, kardeş Azerbaycan halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Azerbaycan ile neşede, hüzünde, 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla birlik olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.