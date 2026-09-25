TBMM Başkanı Kurtulmuş, fon soruşturmasında kimsenin gözyaşına bakılmamasını istedi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, fon soruşturmasında kimsenin gözyaşına bakılmamasını istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında kimsenin gözünün yaşına bakılmadan soruşturmaların tamamlanmasını istedi. İlgililerin mahkeme önünde hesap vermesinin temin edilmesi gerektiğini söyledi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Fon soruşturması) Kimsenin gözünün yaşına bakmadan, bu soruşturmalar tamamlanarak ilgililerin mahkeme önünde hesap vermelerinin temin edilmesi lazım"
Kaynak: AA
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