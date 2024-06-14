TBMM Başkanı Kurtulmuş, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Büyük bir vazife şuuruyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan Jandarma Teşkilatımızın 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Bugün vesilesiyle görevleri başında şehit olan kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.