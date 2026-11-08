TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karabağ Zaferi'nin 6. yılını kutladı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karabağ Zaferi'nin 6. yılını kutladı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasının 6. yıl dönümünde mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasının 6. yıl dönümünde mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünde, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü ve 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü tebrik etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'ın bağımsızlık ve egemenlik iradesinin tarihe kazındığı bu büyük zaferin yıl dönümünde, Karabağ uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, kardeş Azerbaycan halkının haklı gururunu ve sevincini yürekten paylaşıyorum.

Azat edilen topraklarda gururla dalgalanan şanlı Azerbaycan bayrağının ilelebet göklerde dalgalanmasını diliyorum.

'Birdir bizim her halimiz/ Sevincimiz, melalimiz/ Bayraklarda hilalimiz - Azerbaycan-Türkiye.'"

Kaynak: AA
Numan KurtulmuşPolitikaSon Dakika

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