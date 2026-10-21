TBMM Başkanı Kurtulmuş, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Abdunnebi ile telefonda görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Abdunnebi ile telefonda görüştü

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- Kurtulmuş, Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın, Abdunnebi'nin başkanlığında dün gerçekleştirilen ilk genel kurul toplantısında oy birliğiyle kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salihin Abdunnebi ile görüşmesinde, Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Abdunnebi ile telefonda görüştü.

6 Ekim'deki Meclis Başkanlık Divanı seçimlerinde Meclis Başkanlığına seçilen Abdunnebi'yi tebrik eden Kurtulmuş, başarı dileklerini iletti.

İstanbul'da yaşanan sel felaketi nedeniyle ilettiği taziye mesajı ve gösterdiği kardeşlik ve dayanışma için Abdunnebi'ye teşekkür eden Kurtulmuş, Türkiye'nin Libya'da istikrar ve sükunetin sağlanması için başından bu yana aktif çaba gösterdiğini ifade etti.

Libya'nın istikrarının bölgesel güvenlik açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu çerçevede Birleşmiş Milletler'in çabalarını desteklediklerini belirterek, Türkiye'nin Libya'nın hem doğusuyla hem de batısıyla diyalog ve işbirliğini daha da güçlendirmeye kararlı olduğunu kaydetti.

Dostluk ve kardeşlik bağlarının karşılıklı adımlarla güçlendirilmeye devam edilmesini memnuniyetle müşahede ettiklerini belirten Kurtulmuş, bu kapsamda 2019 yılında akdedilen Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın, Abdunnebi'nin başkanlığında dün gerçekleştirilen ilk genel kurul toplantısında oy birliğiyle kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya Temsilciler Meclisi üyelerine sevgi ve selamlarını ileten Kurtulmuş, Türkiye-Libya kardeşlik ilişkilerinin somut bir nişanesi olan bu kararı alanları, başta Meclis Başkanı Abdunnebi olmak üzere yürekten takdir ve tebrik ettiklerini aktardı.

Kurtulmuş, görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki iş birliğini artırmak üzere Abdunnebi'yi en kısa zamanda Türkiye'de ağırlamaktan duyacağı memnuniyeti dile getirdi.

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salihin Abdunnebi de Kurtulmuş'a teşekkür ederek işbirliğini birlikte ve güvenli bir şekilde sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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